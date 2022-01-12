AstraZeneca планирует обратиться за регистрацией вакцины в России

Британско-шведская компания AstraZeneca, создавшая вакцину против коронавируса, планирует обратиться в Минздрав России для регистрации своего препарата после того, как получит данные по результатам клинических исследований его комбинации с российским "Спутником Лайт". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин "АстраЗенека" и "Спутник Лайт", - сказал представитель компании.