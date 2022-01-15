https://news.day.az/world/1427001.html Стало известна дата пресс-конференции Байдена
Стало известна дата пресс-конференции Байдена
Президент США Джо Байден планирует провести пресс-конференцию 19 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я ожидаю, что в следующую среду президент проведет официальную пресс-конференцию в 16:00 (полночь на четверг по мск)", - сказала она. Псаки не привела список тем, которые затронет американский лидер во время выступления.
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