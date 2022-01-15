Собака спасла девочку, согрев ее в будке во время метели - ВИДЕО
На Сахалине в городе Углегорск собака спасла жизнь 10-летней девочке. Известно, что ребенок ушел из школы во время сильной метели и пропал. Об этом рассказала ГТРК "Амур".
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, девочку нашли на следующий день. Она находилась в будке вместе с собакой.
Поисками ребенка занимались полиций, спасатели, следователи и сами местные жители.
Родители девочки рассказали полицейским, что она очень любит играть с домашними животными. Позже несколько горожан вспомнили, что видели, как девочка вечером играла с собакой. Началась проверка домов и дворов, где были домашние животные. В итоге один из волонтеров обнаружил девочку. Та лежала в будке в обнимку с собакой.
Ребенка доставили в больницу. Девочка оказалась здорова.
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