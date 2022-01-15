Россия может увеличить поставки газа в Европу

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - сказал Новак.

По словам вице-премьера, Российская Федерация выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в 2021 году. Кроме того, больше заявленных объемов топливо получили Германия и Турция.

Новак выразил мнение, что энергетический кризис в Европе начался из-за недальновидной политики Европейского союза и Европейской комиссии, которая на протяжении последних лет целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы уменьшить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые.