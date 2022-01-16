https://news.day.az/world/1427305.html Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле

В мире, 16 января 2022 13:05 90
Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле
Depozit faizini öncədən al!

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в воскресенье в столице страны Кабуле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его сведениям, "группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений". Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав. Для разгона манифестации, указывает агентство, талибы применили слезоточивый газ.

После прихода к власти представители "Талибана" начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в период с 1996 г. по 2001 г. (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Джокович прокомментировал решение суда о его депортации - ФОТО 13:16, В мире 0
Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле 13:05, В мире 90
Европа: новые ограничения - ВИДЕО 12:54, В мире 167
Microsoft сообщила об опасном вирусе, гуляющем по интернету 12:45, Технологии 199
В Бразилии вакциной от ковида для взрослых привили десятки детей 12:34, В мире 221
Азербайджан делает ставку на альтернативную энергетику - о перспективах и новых возможностях 12:25, Политика 235
В Японии эвакуировали более 200 тыс. человек - Причина 12:12, В мире 266
Nazirlik cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumların koronavirusdan qorunma vəziyyətini açıqlayıb 12:03, Azərbaycanca 230
Врач назвал тревожный знак при коронавирусе 12:00, Медицина 375
Джоковича депортируют из Австралии - ВИДЕО 11:48, Спорт 308
В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд - ФОТО 11:40, В мире 379
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 11:32, Политика 348
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева в опере "Травиата" - ФОТО - ВИДЕО 11:25, Культура 330
Азербайджан имеет для нас большое региональное и глобальное значение - директор Американского еврейского комитета 11:16, Политика 452
Таиланд решил ослабить ограничения, устав бояться "омикрона" 11:10, Туризм 315
В Сербии проходит референдум 10:58, В мире 396
Встреча с участием Джоковича появилась в расписании Australian Open 10:50, Спорт 356
Türkiyədə sərnişin avtobusu yük maşınına çırpılaraq aşıb, yaralılar var 10:47, Azərbaycanca 316
В Европе прошли демонстрации против обязательной вакцинации - ФОТО - ВИДЕО 10:42, В мире 366
Минской группе ОБСЕ пора на "заслуженный" отдых 10:30, Политика 734
Кочарян и Саргсян пытаются захватить власть в Армении 10:23, Политика 176
Снежный шторм ожидают 33 штата в США 10:22, В мире 427
В Италии задержана медсестра, выливавшая вакцину от коронавируса - ВИДЕО 10:10, В мире 456
Tesla представила новый электромобиль - ФОТО 09:58, Технологии 485
Кадры мощного цунами, накрывшего Калифорнию - ВИДЕО 09:46, В мире 574
Свыше 63 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции 09:39, В мире 454
Evi olmayanlar mütləq izləsin - ŞAD XƏBƏR AÇIQLANDI - VİDEO 09:35, Azərbaycanca 578
Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Армении - ОБНОВЛЕНО 09:28, Общество 859
Несколько кораблей унесло в океан из-за цунами в Японии - ВИДЕО 09:23, В мире 623
Азербайджан грандиозно возрождает Карабах - ОБЗОР работ за год 09:15, Политика 1 141
Ученые о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона" 09:07, Медицина 463
В Великобритании испугались насилия со стороны антипрививочников 09:00, В мире 525
Талибы обратились к Китаю 08:50, В мире 617
В Турции отменили ПЦР-тестирование для ряда граждан 08:34, В мире 568
Механизм COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от ковида 08:18, В мире 500
Безопасная вакцинация от коронавируса - советы инфекциониста 08:01, Медицина 624
В России не видят результатов в переговорах с США и НАТО 07:46, В мире 567
Шевченко может возглавить сборную Польши 07:29, Спорт 566
Мир находится в шаге от военной катастрофы - The Economist 07:07, В мире 836
Найдены антитела, нейтрализующие "омикрон" и "дельту" 04:09, Медицина 815
США и НАТО выразили готовность снова встретиться с Россией 03:11, В мире 915
Раскрыта опасность отсутствия прививок у детей 02:16, Медицина 830
В Хорватии сократилось население - Цифры 01:25, В мире 1 072
В Чехии суд оштрафовал журналиста на €10 тыс. за фейки о прививках 00:31, В мире 1 014
Захваченные в синагоге в США заложники освобождены - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 00:02, В мире 1 134
В Тертере электрическим током убило мужчину - ФОТО 15 января 23:43, Общество 1 125
Международный аэропорт Киева возобновил работу 15 января 23:25, В мире 1 190
Шерше ля фам на новый лад: "Мадам Провокация" Валери Пекресс и ее армянские друзья - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 15 января 23:10, Политика 10 655
Власти Армении не понимают языка дипломатии - российский эксперт о провокациях на границе для Day.Az 15 января 23:00, Политика 1 718
Şuşanın 28 illik işğaldan azad edilməsi şəhərin tarixində yeni səhifə açıb - “Euroreporter” 15 января 22:56, Azərbaycanca 946
В Брюсселе неизвестный столкнул женщину на пути перед прибытием поезда - ВИДЕО 15 января 22:51, В мире 1 784
Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина 15 января 22:32, Политика 1 309
Эрдоган о поддержке местных и иностранных инвесторов 15 января 21:57, В мире 1 105
Мамедъяров сыграл вничью с Дубовым в рамках супертурнира «TataSteelChess» 15 января 21:38, Спорт 1 154
Всероссийская выскочка Симоньян и миллиарды на вранье 15 января 21:14, Политика 2 282
В Турции ускорится дедолларизация 15 января 20:42, В мире 1 459
На Японию обрушилось цунами - ВИДЕО 15 января 20:26, В мире 2 949
ЕС и Турция: настало время для более тесного стратегического сотрудничества 15 января 20:11, В мире 1 463
Bakı-Quba yolunda "X5" aşdı - VİDEO 15 января 19:49, Azərbaycanca 1 476
225 погибших, 4,5 тыс. пострадавших - печальные итоги беспорядков в Казахстане 15 января 19:40, В мире 1 382
Привитые бустерной дозой не столкнутся с тяжелым течением COVID-19 15 января 19:27, В мире 1 402
В США предупредили о риске развала страны 15 января 19:11, В мире 1 483
Стало известно, где и когда пройдет фестиваль "Технофест" в 2022 году 15 января 18:58, Политика 1 348
Азербайджан приветствует начало турецко-армянских контактов 15 января 18:52, Политика 1 555
В Молдове без света остались 33 населенных пункта 15 января 18:46, В мире 1 336
Экономика Азербайджана вступила в фазу устойчивого роста 15 января 18:35, Экономика 1 424
Более 1,22 млрд китайцев полностью вакцинировались от COVID-19 15 января 18:23, В мире 1 338
Мебельный цех загорелся в Махачкале - ФОТО 15 января 18:10, В мире 1 339
Названы дата и место встречи глав МИД G7 15 января 17:57, В мире 1 365
Azərbaycanda bütün məhkumlar vaksin edilib - Ədliyyə Nazirliyi 15 января 17:51, Azərbaycanca 1 075
Президентом Франции может стать националистка и осведомительница КГБ - СЕНСАЦИОННЫЕ ФАКТЫ 15 января 17:44, Политика 4 779
Шторм смыл часть пляжа в Сочи - ВИДЕО 15 января 17:40, В мире 1 621
Первая смерть пациента с "омикроном" в Японии 15 января 17:29, В мире 1 417
Более месяца не могут потушить пожар в Аргентине - ВИДЕО 15 января 17:20, В мире 1 357
Крупная кража из частного дома в Агдаме – ФОТО 15 января 17:08, Общество 1 610
На Кипре начнут бесплатно выдавать препарат от ковида 15 января 16:57, В мире 1 395
Лос-Анджелес накрыла волна мародёрства - ВИДЕО 15 января 16:46, В мире 1 676
Bəzən məhkumlar yaxınları və vəkilləri vasitəsilə virusa yoluxurlar - İdarə rəisi 15 января 16:40, Azərbaycanca 1 103
Юбилей Азера Дадашева отметили концертом в Филармонии - ФОТО 15 января 16:37, Культура 1 440
Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для региона 15 января 16:30, Экономика 1 668
Vətən müharibəsi iştirakçıları "Müharibə veteranı" adını və təqaüdü yanvar ayı ərzində ala biləcəklər 15 января 16:21, Azərbaycanca 1 140
Мэрия Лиссабона оштрафована - ВИДЕО 15 января 16:20, В мире 1 394
Экс-министр юстиции Франции намерена баллотироваться в президенты 15 января 16:12, В мире 1 440
МВД ищет эту 21-летнюю девушку – ФОТО 15 января 16:00, Общество 2 490
В Азербайджане пройдет второй Карабахский экономический форум 15 января 15:48, Экономика 1 532
Нидерланды смягчают локдаун - ВИДЕО 15 января 15:37, В мире 1 472
Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии 15 января 15:26, В мире 4 272
Подробности страшного ДТП в Москве - ВИДЕО 15 января 15:15, В мире 1 745
Коллегия судей рассмотрит иск Джоковича о визе в Австралию 15 января 15:03, Спорт 1 431
Нападение на студентов в Токио - ФОТО 15 января 14:50, В мире 1 533
Посмотрите, каков был самый первый фильм ужасов - ВИДЕО 15 января 14:43, Это интересно 1 772
Президент Украины наградил медалью сотрудницу Бакинского Славянского университета Лесю Керимову 15 января 14:40, Политика 1 599
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 15 января 14:37, Общество 1 531
В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом 15 января 14:35, Общество 1 998
Хорошая новость для летающих Turkish Airlines 15 января 14:30, Туризм 2 399
Инфляция в мире бьет рекорды - мировую экономику ждет коллапс? 15 января 14:24, В мире 1 954
“Yüksəliş” müsabiqəsinin təşkilat komitəsinin iclası keçirilib - FOTO 15 января 14:24, Azərbaycanca 1 166
Момент столкновения автобуса и такси в Москве - ВИДЕО 15 января 14:20, В мире 1 646
Küləkli hava nə vaxta qədər davam edəcək? 15 января 14:11, Azərbaycanca 1 269
Задержан бывший вице-министр энергетики Казахстана 15 января 14:12, В мире 1 551
Сколько в Азербайджане выделили средств на выплату пенсий в 2021 году? 15 января 14:06, Экономика 1 909
В Баку задержали похитителей велосипедов - ФОТО 15 января 14:00, Общество 1 717
В Баку сгорел автомобиль 15 января 13:52, Общество 1 663
Dövlət başçısının tövsiyələri qarşımızda yeni vəzifələr qoyur - Vüsal Quliyev 15 января 13:50, Azərbaycanca 1 205
На остров Самоа обрушилось цунами - ВИДЕО 15 января 13:45, В мире 1 641
Россия может увеличить поставки газа в Европу 15 января 13:33, В мире 1 544
Распространение COVID-19 в России - статистика за сутки 15 января 13:24, В мире 1 566
Турция ликвидировала 44 террориста 15 января 13:16, В мире 1 614
Российские миротворцы покинули Казахстан 15 января 13:09, В мире 1 611
В России оторвавшаяся льдина стала угрозой для рыбаков - ВИДЕО 15 января 13:07, В мире 1 678
Угроза взрыва на борту российского самолета 15 января 13:00, В мире 1 801
Снегопад придает Шуше особую красоту - ФОТО - ВИДЕО 15 января 12:49, Общество 2 567
Беларусь накрыла сильная метель - ВИДЕО 15 января 12:44, В мире 1 860
Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике отменен 15 января 12:35, Спорт 1 507
Пожар в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО 15 января 12:26, Общество 2 309
Названа причина ДТП с автобусом в Москве - ВИДЕО 15 января 12:23, В мире 1 712
Азербайджан совместно с Турцией будет производить цифровую трансформацию 15 января 12:16, Технологии 2 044
Иранский корабль сошел с мели в Астраханской области 15 января 12:11, В мире 1 618
Европа: прививки и ограничения - ВИДЕО 15 января 12:04, В мире 1 751
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета - ФОТО - ВИДЕО 15 января 11:58, Официальная хроника 13 743
Стрельба на концерте в США - есть раненые - ВИДЕО 15 января 11:50, В мире 1 692
В России стартуют испытания вакцины для детей 6-11 лет 15 января 11:42, В мире 1 596
В Баку обнаружено тело женщины 15 января 11:30, Общество 2 619
Междугородние пассажироперевозки автотранспортом могут возобновиться - ФОТО 15 января 11:21, Экономика 2 298
Новые случаи заражения COVID-19 в Грузии 15 января 11:15, В мире 1 671
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - Эльнур Солтанов - ВИДЕО 15 января 11:06, Экономика 1 911
После COVID-19 появляются антитела-мусорщики 15 января 10:54, Медицина 1 462
В Москве столкнулись автобус и автомобиль - есть пострадавшие 15 января 10:46, В мире 1 686
Симптомы "омикрона" у детей 15 января 10:40, Медицина 1 652
Еще одна хорошая новость для пенсионеров - с февраля... 15 января 10:34, Общество 5 203
Джоковича вновь задержали 15 января 10:27, Спорт 1 759
Новые соглашения с Украиной: каковы перспективы для экономики Азербайджана? 15 января 10:21, Политика 1 869
Анталья ожидает наплыва туристов в летний сезон 15 января 10:16, Туризм 1 738
Назван объем выданных в Азербайджане ипотечных кредитов 15 января 10:09, Экономика 1 930
Заявление Президента Ильхама Алиева об аренде пахотных земель весьма перспективно - Станислав Ткаченко для Day.Az 15 января 10:00, Экономика 2 700
Международная федерация тенниса о деле Джоковича 15 января 09:51, Спорт 1 699
Гособъекты в Азербайджане выставят на продажу 15 января 09:44, Экономика 1 888
Германия ввела новые правила карантина 15 января 09:38, В мире 1 849
В Гаджигабуле и Саатлы у граждан изъяты охотничьи ружья - ФОТО 15 января 09:33, Общество 1 738
Азербайджанская нефть подорожала 15 января 09:28, Экономика 1 709
Назван наиболее опасный при коронавирусе ген 15 января 09:25, Медицина 1 730
Мировой спрос на нефть резко вырастет - ЦИФРЫ 15 января 09:18, Экономика 1 882
Миротворцы должны сделать выводы из слов Президента Ильхама Алиева - Военный эксперт для Day.Az 15 января 09:15, Политика 2 956
Хабиб заразился коронавирусом 15 января 09:09, Спорт 1 748
Авария в Агджабеди - погиб ребенок 15 января 09:05, Общество 1 784
Раскрыт ноутбук со съемным складным экраном 15 января 09:01, Технологии 1 761
В Мексике одобрили использование таблеток от COVID-19 15 января 08:55, В мире 1 705
Стало известна дата пресс-конференции Байдена 15 января 08:42, В мире 1 855
Проект "Хызы-Абшерон": новый шаг к амбициозной цели Азербайджана 15 января 08:30, Экономика 5 388
В Танзании умерли более 62 тысяч животных 15 января 08:20, В мире 1 829
Еще новости