Женщину спасла дубленка от нападения собак

Стая собак напала на женщину в столице Бурятии. В результате Евгения Кадрулева получила серьезные травмы. Инцидент произошел 13 января в поселке Орешково. По ее словам, бродячие собаки как с цепи сорвались на нее, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавшая смогла выжить благодаря дубленке, которую она надела в тот день. В разговоре с РЕН-ТВ она пояснила, что находилась возле водоколонки, когда на нее напали, предположительно, шесть собак. Женщину едва не загрызли насмерть.

Сначала большая собака атаковала ее со спины и завалила на землю. Она упала. Женщина отмахивалась варежками от подбежавших псов. Больше всего у нее пострадали ноги. Выжившая с глубокой болью вспоминает обстоятельства произошедшего.

"Вот эта большая собака сзади бросилась на меня и завалила меня. Я упала на дороге прямо тут. И они все начали хватать. У меня на руках варежки были, я махалась, отбивалась, пиналась. У меня еще сзади рюкзак с документами был, я крутилась, ноги сильно пострадали", - сказала она.

Собеседница пояснила, что если бы не толстый мех и не толстая кожа ее дубленки, то исход мог быть летальным. На ее крики о помощи никто не подоспел, даже находившаяся рядом женщина с ведрами, которую собаки не трогали, потому что могли ее знать.

"Спасла дубленка, только она, вся драная. Если бы не этот толстый мех и не толстая кожа на дубленке, меня бы в общем-то задрали вообще, потому что, как они сзади ногу голую через штаны драли, это видно. Ноги, колени все черные, вот здесь у меня, поэтому испытала очень сильный стресс и сильную физическую боль. Потому что укусы и стресс - это очень тяжело переносится", - сказала она.

После происшествия Кадрулева обратились за помощью в поликлинику. Сообщается, что местные жители подкармливают бродячих собак и отпускают домашних питомцев. Стаи бегают круглый год и нападают на людей. Решение проблемы - это профилактика, то есть периодический отлов.

В настоящее время ведется расследование о нападении собак на людей в Улан-Удэ. По результатам будет принято решение.