Молодой отец устроил огненное шоу под окнами роддома

В Челябинской области мужчина решил оригинальным способом поздравить свою супругу с рождением ребенка. Кадры были опубликованы в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Счастливый отец под окнами роддома устроил там огненное шоу.

На опубликованном видео видно, что мужчина пришел под окна здания с товарищами и выложил на снегу большое огненное сердце. Видео быстро набирает просмотры.

В комментариях пользователи сети оценили поступок мужчины. Правда, некоторые женщины писали, что новоиспеченный отец перебудил все отделение. Однако больше было тех, кто посчитал его настоящим романтиком.