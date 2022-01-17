https://news.day.az/world/1427513.html Молодой отец устроил огненное шоу под окнами роддома - ВИДЕО
Молодой отец устроил огненное шоу под окнами роддома - ВИДЕО
В Челябинской области мужчина решил оригинальным способом поздравить свою супругу с рождением ребенка. Кадры были опубликованы в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Счастливый отец под окнами роддома устроил там огненное шоу.
На опубликованном видео видно, что мужчина пришел под окна здания с товарищами и выложил на снегу большое огненное сердце. Видео быстро набирает просмотры.
В комментариях пользователи сети оценили поступок мужчины. Правда, некоторые женщины писали, что новоиспеченный отец перебудил все отделение. Однако больше было тех, кто посчитал его настоящим романтиком.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре