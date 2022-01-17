Пьяный мужчина украл плюшевого медведя

В Норильске 35-летний опьяненный мужчина зашёл в цветочный магазин и захотел купить плюшевого медведя, но когда узнал, что он стоит 6 тысяч - просто украл его.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, его задержали в аэропорту, откуда он хотел улететь к своей любимой, для которой и украл игрушку.