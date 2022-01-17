Россиянин получил лыжей по голове в Сочи

На горнолыжном курорте Красная Поляна в россиянина на скорости влетела лыжа - инцидент попал на видео. Ролик и подробности произошедшего опубликовал Instagram-канал @sochi__today, освещающий события курортного города Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как в голову сноубордиста, который сидит на склоне, со спины на скорости влетает лыжа, вероятно случайно отстегнувшаяся от другого туриста. От сильного удара у россиянина с лица слетела маска, сам же мужчина схватился за голову - он был без защитного шлема.

В комментариях под видео пользователи сети высмеяли россиянина за пренебрежение правилами безопасности в горах. "Простите, но это очень смешно", "Вот она и догнала его", "Покушение на убийство?", "Поехал покупать шлем", "К сожалению, шапошников даже от таких видео меньше не станет", - написали они.

Другие комментаторы обеспокоились дальнейшей судьбой сноубордиста. "И шею мог сломать и голову разбить от такого удара лыжей", "И что смешного? Вес лыжи знаете? Там может быть серьезная травма", "Надеюсь, что человек отделался испугом, но это должно быть уроком всем тем, кто считает, что катается на уровне мастера спорта, и не считает нужным одевать шлем", - заявили юзеры.