https://news.day.az/world/1427586.html Поезд сбил амурского тигра в Хабаровском крае - ВИДЕО
Поезд сбил амурского тигра в Хабаровском крае - ВИДЕО
В Хабаровском крае амурский тигр погиб под колесами поезда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трагедия произошла накануне, 16 января, в Вяземском муниципальном районе. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
"Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне с. Аван - с. Котиково", - говорится на сайте ведомства.
Останки погибшего амурского животного были оперативно изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Тушу животного доставят в Уссурийск на экспертизу в лабораторию.
Напомним, что амурский тигр занесен в международную Красную книгу.
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