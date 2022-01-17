Поезд сбил амурского тигра в Хабаровском крае

В Хабаровском крае амурский тигр погиб под колесами поезда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трагедия произошла накануне, 16 января, в Вяземском муниципальном районе. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

"Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне с. Аван - с. Котиково", - говорится на сайте ведомства.

Останки погибшего амурского животного были оперативно изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Тушу животного доставят в Уссурийск на экспертизу в лабораторию.

Напомним, что амурский тигр занесен в международную Красную книгу.