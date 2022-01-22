Пьяный священник в Индии случайно зарезал человека вместо козла

Пьяный священник из Индии убил человека во время жертвоприношения козла. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, жертвоприношение было частью праздника Санкранти. Священник около полуночи должен был отрезать голову козлу, но промахнулся ножом и случайно перерезал горло другому мужчине, державшему животного.

Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с обильным кровотечением. Врачи пытались спасти жизнь раненному, но не смогли - мужчина скончался через несколько часов. Позже стало известно, что священник был арестован.

Пока не известно, какие обвинения предъявили священнику. В полиции пока никак не прокомментировали инцидент, сам арестованный также отказался от комментариев.