Камера сняла "атаку сметаной" на кассира

Посетитель бросил в кассира сметаной, когда его попросили надеть маску.

В Санкт-Петербурге посетитель супермаркета бросил в кассира 400-граммовой банкой сметаны после просьбы надеть маску, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На предоставленных нам кадрах видно, что мужчина со всей силы швыряет товар прямо в лицо работнику супермаркета, который просто выполнял свои обязанности.

"Подошел покупатель на кассу, я его попросил надеть маску, он отказался, нецензурно выразился в мой адрес. Я предложил ему нашу маску. Ну и вот, он кинул в меня вот эту банку 400-граммовую сметаны и ушел", - рассказал кассир Геннадий.

По словам пострадавшего сотрудника, этого мужчину он видит впервые, но коллеги кассира уже замечали дебошира в магазине, он и до этого вел себя неадекватно.

После инцидента сотрудники супермаркета вызвали скорую и полицию. В качестве представителя правопорядка пришел только участковый, который заявил, что состава преступления в этом происшествии нет.

Ранее в этот же день стало известно, что полицейские задержали авиадебошира, который устроил потасовку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк. Причиной конфликта также стало нежелание мужчины надевать маску.