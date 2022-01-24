Приют для тигров: семья продала имущество, чтобы спасти хищников

Полосатые Астон, Хонда, Инфинити, Тесла и Ройс. Эти грациозные кошки живут в "Доме Тигра" на окраине Новосибирска. Приют открыли бывший дрессировщик Дмитрий Ким и его супруга ветеринар Яна Олейник. Под опеку берут бывших звезд шапито и хищников из домашних зоопарков, где звери болеют и чахнут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пара выкупает животных, что обходится недешево по цене автомобиля; поэтому у тигров такие клички. Первым обитателем приюта стал Астон. История случилась несколько лет назад, во время гастролей на Северном Кавказе.

Дмитрий Ким, бывший дрессировщик: "Так как моя супруга ветеринарный врач, к нам обратились люди с целью помочь им с животными-хищниками, тигрятами, которые погибали. Моя супруга не смогла пройти мимо и сказала, что мы должны выкупить этих животных, помочь. Мы пошли сдали машину, и выкупили Астона, самого первого нашего кота".

Тигров в приюте лечат и откармливают, а затем стараются передать в проверенные цирки и зоопарки. Хищникам в возрасте или животным-инвалидам здесь обеспечивают достойный уход. Прокормить тигров непросто: в день одно животное съедает от пяти до десяти килограммов мяса, которое семья старается закупать у фермеров. Сейчас в приюте живут три взрослых тигра, два подростка и четыре очаровательных тигренка.

В планах у пары переезд на другую территорию, где было бы можно разместить больше животных, нуждающихся в помощи.