Токсичные стройматериалы предложили заменить мусором

Американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Специалисты создали более безопасный для экологии аналог стройматериала из найденных в океане неразлагаемых отходов, пишет Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

C момента основания компании удалось очистить Тихий океан от более 100 тонн пластикового мусора. Собранные отходы специалисты измельчили на мелкие кусочки и спрессовали в бруски длиной 40 сантиметров, вес каждого из которых - около десяти килограммов. Полученный материал под названием ByBlock оказался прочнее и легче стандартных бетонных блоков, а при его производстве в воздух выделяется на 41 процент меньше парниковых газов.

ByBlock можно использовать в ландшафтном дизайне, для возведения зданий или террас, а также для создания мебели или декора. К 2030 году ByFusion планирует извлечь их океана и переработать 100 тысяч тонн пластика. Для этого компания решила сделать оборудование для производства строительных блоков из отходов доступным для занимающихся переработкой мусора компаний по всему миру. В ByFusion считают, что с помощью ByBlock получится не только очистить планету, но и разнообразить инфраструктуру городов.