Официантка облила посетителя бара абсентом и подожгла

Мужчина попал из петербургского бара прямиком в ожоговое отделение. Во время экстрим-подачи коктейля его облили абсентом и подожгли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в одном из баров на Думской улице 4 января. В этот вечер Константин пришел в заведение вместе с приятелями. В какой-то момент один из друзей объявил ему, что ожидается спецподача коктейля.

Как видно на видно, официантка вылила на грудь молодого человека алкоголь и подожгла. По словам молодого человека, он надеялся, что его сразу начнут тушить. Однако официантка начала помогать не сразу.

"Я прям своими руками начинаю себя тушить, потому что уже жесткая боль пошла. И буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает Pepsi. Я бегу в туалет, чтобы охладить это все. По груди провожу, а у меня уже снимается кожа. Она мне кричит, что она это делала постоянно, не знает, почему так получилось", - рассказывает молодой человек.

После экстремальной подачи напитка Константин написал заявление в полицию и обратился в больницу. У него диагностировали ожоги дыхательных путей, шеи и груди.