Не хватило места для собаки...

В Туле очевидцы запечатлели грузовик с привязанной собакой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Комсомольская правда, хозяин тащил животное по дороге несколько десятков километров. Очевидцы пытались прекратить издевательство, но это еще сильнее напугало овчарку. Как оказалась, пес уже не впервой сбегает от своего хозяина. Тот пытался вернуть питомца домой, но в машине для него не хватило места...