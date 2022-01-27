Четыре малыша сбежали из детского сада за сладостями в торговый центр - ВИДЕО
Четверо малышей из Иркутской области совершили дерзкий побег из детского сада. Один из мальчиков собрал друзей и предложил отправиться в торговый центр за сладостями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
У шестилетнего ребенка были с собой карманные деньги, на которые он и планировал купить конфет. После прогулки они спрятались за угол здания, пока воспитательница помогала другим детям раздеться, компания отправилась на поиски приключений.
Вскоре воспитатель обнаружила отсутствие детей и вызвала полицию. Беглецов нашли через 40 минут в ближайшем магазине и вернули обратно.
К счастью, они не пострадали. А в дошкольном учреждении уже проводится служебная проверка.
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