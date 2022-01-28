Тракторист засыпал двумя тоннами снега машину, мешавшую уборке двора

Две тонны снега стали отличным аргументом в споре принципиального водителя и тракториста, который всю зиму не может нормально убрать двор из-за припаркованной на пути машины в Нижнем Новгороде.

Причем хозяина несколько раз просили не бросать на этом месте автомобиль, оставляли ему послания, но он упорно продолжал вредить всем своим соседям, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тракторист набирает в ковш снега, подъезжает с одной стороны, потом с другой... Так вокруг машины образуется снежная крепость, из которой автовладелец без лопаты точно не выберется. Придется откапывать свое авто.

Одни жители поселка, увидев автомобиль в сугробе, не хотели бы оказаться на месте владельца машины. Другие, наоборот, считают: так ему и надо. В том, что его старенькую "мицубиси" закопали, он виноват сам.