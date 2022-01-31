В высоких ценах на нефть и газ нашли угрозу для человечества

Повышение цен на нефть и газ может помешать человечеству достигнуть цели по декарбонизации экономики и ухудшить климатическое положение. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Carbon Tracker, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы работы заявили, что рост цен на нефть до 90 долларов за баррель может побудить инвесторов вкладывать больше денег в долгосрочные проекты, связанные с ископаемым топливом. Развитие этих проектов будет сопряжено со значительными выбросами парниковых газов в атмосферу, которые ускоряют глобальное потепление и создают угрозу для человечества.

При этом, по прогнозам аналитиков, проекты могут оказаться прибыльными только в краткосрочной перспективе. "Компании могут рассматривать высокие цены на энергоносители как огромную неоновую вывеску, призывающую инвестировать в ископаемое топливо. Однако если они продолжат развивать проекты, связанные с добычей нефти, в тот момент, когда спрос на нее начнет снижаться, это может привести к кошмарному сценарию", - рассказал ведущий автор исследования Аксель Далман. Он предупредил, что из-за падения цен на энергоносители держатели акций могут оказаться в "катастрофической ситуации" и потерять много денег. Участникам кампании по борьбе с изменениями климата это грозит отдалением от целей по сокращению выбросов парниковых газов, заявленных на Парижской конференции 2015 года.