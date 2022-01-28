ЕС попросит Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Европейский союз (ЕС) проведет на следующей неделе переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП).



Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.



По их информации, на следующей неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Баку, в рамках которого встретится с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым.



"Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу, - заявил неназванный представитель ЕС, слова которого приводит издание. - Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу. Мощность ТАП в настоящее время составляет около 10 млрд куб. м в год, [Азербайджан] является стабильным и надежным поставщиком в ЕС".



Трансадриатический трубопровод является последним сегментом "Южного газового коридора" (ЮГК), представляющего собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Строительство ТАП протяженностью 878 км и стоимостью €4,5 млрд началось в мае 2016 года. Первоначальная мощность трубопровода составляет 10 млрд куб. м газа в год с возможностью удвоения.



Акционерами трубопровода являются британская компания BP (20% долевого участия), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagas (16%), швейцарская Axpo (5%). Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.