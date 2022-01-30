Байден завел кошку в Белом доме - ФОТО
Президент США Джо Байден завел в Белом доме кошку. Животному дали кличку Уиллоу. Об этом американский лидер написал в своем официальном аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!", - написал глава Белого дома, прикрепив к посту фотографию зеленоглазой полосатой кошки серо-белого окраса.
По информации СМИ, кошке два года.
По словам пресс-секретаря Джилл Байден Майкла Ларосы, первая встреча президентской семьи с Уиллоу произошла еще в 2020 году в Пенсильвании. Животное прервало предвыборную речь Джо Байдена, выскочив на сцену.
Отмечается, что Уиллоу стала первой кошкой в Белом доме более чем за десять лет. Ранее там проживала кошка Индия, принадлежавшая экс-президенту США Джорджу Бушу. Она умерла в 2009 году.
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