Вирусолог оценил вероятность возникновения новых пандемий

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность возникновения новых пандемий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет​​​. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания", - сказал врач.

По мнению вирусолога, в будущем может появиться новый вирус гриппа, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов. Однако опыт борьбы с пандемией очень поможет в борьбе с инфекциями в будущем.