Итальянские бабушки покоряют TikTok

Их аккаунт в TikTok уже набрал 10 000 подписчиков, но это не предел. Воодушевлённые успехом, они намерены выпускать всё новые видео и привлекать всё больше фолловеров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они - это постояльцы дома для престарелых в Карпи недалеко от Модены на севере Италии. Несмотря на преклонный возраст, они шагают в ногу со временем и в интернете чувствуют себя как дома.

"Во время пика COVID-19 и после него некоторые пожилые люди впадали в депрессию и особенно остро ощущали одиночество. А у нас мы развиваем проекты, включающие общение с молодёжью, с детьми, чтобы пожилые люди не чувствовали себя оторванными от общества. Так, в качестве одного из пилотных проектов стало их приобщение к TikTok как попытка дать им возможность общаться, вернуть чувство причастности. Я имею ввиду ощущение себя частью общества", - говорит Иларио де Ниттис, председатель кооператива SCAI.

Этот центр в Карпи в частном порядке поддерживается семьями, живущими в том же районе, поэтому связи с местным сообществом уже были достаточно глубоки. Но они стали ещё теснее теперь, когда пожилые люди могут общаться с молодежью на её собственной территории.

Адриана Мишелини, тиктокер:

"Мы очень счастливы тем, что можем общаться со столькими людьми напрямую, а они могут видеть место, где мы живём, нашу жизнь. Те, кто снаружи, очень рады видеть, как мы здесь живём счастливо, что с нами хорошо обращаются, и что нас уважают".

Лука Паламара, Euronews:

"Видео, фолловеры, лайки, инфлюенсеры, - все эти популярные термины для молодых людей, активных пользователей соцсетей, за редкими исключениями неизвестны старшему поколению, которое провело большую часть своей жизни в совсем другом мире. Но, как оказалось, учиться действительно никогда не поздно".

Уроки изготовления рождественских украшений и открыток принесли этим пожилым людям широкую известность. Для них это стало неожиданностью:

На вопрос "Мауриция, ты знаешь, что теперь ты знаменитая бабушка?" Мауриция По отвечает:

"Я знаменитая бабушка? Бабушка По? Обо мне все знают? Что это вы такое говорите?"

В этом видео, размещенном в социальных сетях, технически подкованные современные итальянские бабушки благодарят всех за рекордное число лайков и не скрывают своей решимости привлечь ещё больше фолловеров.