F-35 передаст данные на спутник со скоростью 10 гигабит в секунду

Военно-воздушные силы (ВВС) США доверили компании Space Micro разработку терминала, позволяющего передавать данные от маневрирующего истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник со скоростью около 10 гигабит в секунду, пишет американское издание The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для обмена информацией планируется использовать лазерную связь. Издание пишет, что использование канала "атмосфера - космос" позволит избежать воздействия на системы самолета наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основная трудность разработки - обеспечение устойчивости связи при маневрировании самолета.

The Drive утверждает, что лазерный канал связи практически возможно заглушить лишь при условии нахождения "вражеского объекта" непосредственно между приемником и передатчиком. Издание напоминает, что использование лазеров в разреженной атмосфере и космосе позволяет избежать искажений, характерных для наземных систем.