В США грабят почтовые поезда с оружием

Десятки единиц оружия были украдены из грузовых поездов в Лос-Анджелесе. Железнодорожные пути вблизи центра города буквально завалены пустыми картонными коробками, пакетами и остатками упаковки. Об этом сообщил начальник полиции города Майкл Мур. Его слова приводят "Известия" со ссылкой на портал InsiderPaper в субботу, 29 января, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Злоумышленники взламывали контейнеры и крали огнестрельное оружие, десятки единиц огнестрельного оружия", - рассказал Мур.

Лутинг посылок происходит в больших масштабах. Для борьбы с этим явлением компаниям пришлось привлечь дополнительную охрану, беспилотники и другие технические средства. От пропажи посылок страдают жители западного побережья США.

Десятки тысяч товаров были заказаны на интернет-сайте Amazon. На некоторых обрывках картона можно разглядеть логотипы Target, UPS и FedEx.