Футболисткам Англии разрешили в декретный отпуск
В контракты профессиональных футболисток, выступающих в чемпионате Англии, внесены изменения. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно нововведениям, инициированных Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA), женщины смогут уходить в декретный отпуск и отпуск по долгосрочной болезни.
"Рады сообщить, что Футбольная ассоциация Англии согласилось поддержать три существенных изменения в политике контрактов, касающихся обеспечения спортсменок при материнстве, травмах и болезнях, а также прекращения хронической травмы.
Во время переговоров Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) добивалась одной цели - обеспечить паритет контрактов футболисток с мужскими соглашениями", - заявила директор PFA по женскому футболу Мари-Кристин Буше.
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