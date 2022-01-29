Футболисткам Англии разрешили в декретный отпуск

В контракты профессиональных футболисток, выступающих в чемпионате Англии, внесены изменения. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно нововведениям, инициированных Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA), женщины смогут уходить в декретный отпуск и отпуск по долгосрочной болезни.

"Рады сообщить, что Футбольная ассоциация Англии согласилось поддержать три существенных изменения в политике контрактов, касающихся обеспечения спортсменок при материнстве, травмах и болезнях, а также прекращения хронической травмы.

Во время переговоров Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) добивалась одной цели - обеспечить паритет контрактов футболисток с мужскими соглашениями", - заявила директор PFA по женскому футболу Мари-Кристин Буше.