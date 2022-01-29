Житель Еревана угрожал взорвать посольства РФ и США в Армении

Правоохранительные органы Армении ищут гражданина, угрожавшего взорвать посольства РФ и США в республике, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, 25 января неизвестный позвонил в полицию, угрожая взорвать посольства двух стран. Звонивший также сообщил свой адрес, однако отправившиеся по нему полицейские обнаружили дверь запертой.

Отмечается, что имя и фамилия звонившего установлены правоохранителями, в настоящее время предпринимаются мероприятия по его обнаружению. В связи с инцидентом в Полиции подготавливаются материалы.

