https://news.day.az/world/1431069.html Соседи спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве - ВИДЕО
Соседи спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве - ВИДЕО
Соседи спасли девушку из горящей квартиры на Дорожной улице в Москве. Они помогли ей спуститься через окно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кадры чудесного спасения появились в соцсетях. На видео видно, как мужчины, держась за раму и рискуя своей жизнью, помогли девушке выбраться из охваченного огнем жилища.
Сейчас, по нашей информации, жильцы дома и спасатели ищут этих смельчаков, чтобы поблагодарить их за неравнодушие.
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