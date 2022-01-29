Соседи спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве

Соседи спасли девушку из горящей квартиры на Дорожной улице в Москве. Они помогли ей спуститься через окно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кадры чудесного спасения появились в соцсетях. На видео видно, как мужчины, держась за раму и рискуя своей жизнью, помогли девушке выбраться из охваченного огнем жилища.

Сейчас, по нашей информации, жильцы дома и спасатели ищут этих смельчаков, чтобы поблагодарить их за неравнодушие.