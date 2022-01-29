Почти 200 боевиков ИГ сбежали после нападения на тюрьму в Сирии

Почти 200 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) сбежали после нападения на тюрьму в сирийском городе Хасеке 20 января. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Times.

Неназванный американский чиновник предположил, что возможной целью нападения на тюрьму было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена, а также боевиков, владеющих специальными навыками, например, производством бомб.