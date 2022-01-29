Опубликованы новые данные о «скрытом» омикроне

Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный "скрытым омикроном", имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорят опубликованные на государственном британском портале результаты анализа, проведенного агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", - сказала главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.

При этом британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.