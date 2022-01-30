США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия

На встрече шефа Пентагона Ллойда Остина с руководителями крупнейших оборонных компаний речь пойдет о форсировании разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цель (встречи - прим. ред.) - развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", - рассказал один из них.

В статье говорится, что в переговорах примут участие представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще шести компаний.

Ожидается, что председательствовать на переговорах будет заместитель Остина Кэтлин Хикс, сам глава Пентагона выступит с короткой речью в начале.