https://news.day.az/world/1431087.html Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк - ВИДЕО
Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк - ВИДЕО
В эту субботу на американский город Нью-Йорк обрушилась сильная метель.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом свидетельствуют посты в социальных сетях.
На видео и фотографиях видно, что из-за снега на улице практически ничего не видно. Землю покрыли огромные сугробы снега. На некоторых кадрах запечатлено, что с последствиями непогоды разбирается снегоуборочная техника.
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