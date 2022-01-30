Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк

В эту субботу на американский город Нью-Йорк обрушилась сильная метель.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом свидетельствуют посты в социальных сетях.

На видео и фотографиях видно, что из-за снега на улице практически ничего не видно. Землю покрыли огромные сугробы снега. На некоторых кадрах запечатлено, что с последствиями непогоды разбирается снегоуборочная техника.