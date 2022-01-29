Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
Depozit faizini öncədən al!

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.

Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.