https://news.day.az/world/1431089.html Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.
Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.
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