США рассказали о честном диалоге с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст (Thomas West) оценил взаимодействие американской стороны с представителями движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация).

Как передает Day.Az, об этом рассказал Уэст в эфире телеканала Tolo News.

Уэст оценил уровень доверия между Вашингтоном и новой властью в Кабуле. Он подчеркнул, что США выстраивают с талибами "честный диалог". По его словам, стороны стремятся к продуктивной коммуникации.

Однако Уэст добавил, что некоторые вопросы, включая права женщин, необходимо укрепить с точки зрения взаимного доверия. При этом по ряду иных сфер переговорщики "развивают большую откровенность и честность друг с другом".

"Я думаю, что наши обсуждения касательно терроризма также более откровенны, чем это было раньше", - отметил американский спецпредставитель.

Уэст добавил, что доноры планируют выделить средства для развития сферы образования в Афганистане. Однако международное сообщество надеется, что власти республики ответят на помощь открытием образовательных учреждений для девочек и женщин.