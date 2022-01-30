В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Полиция Чешской Республики изучает обстоятельства уничтожения секретного документа, касающегося взрывов складов боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Радио Прага".

В донесении Службы безопасности и информации страны, адресованном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, якобы содержались "данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам". При этом полиция выяснила, что документ был уничтожен, только когда начала проверять соблюдение резиденцией президента режима работы с подобными сведениями.

Донесение, по данным радиостанции, могло быть уничтожено "случайно вместе с некоторыми иными документами".

Ранее чешское новостное издание iROZHLAS со ссылкой на источники в полиции сообщило, что к двум взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году может быть причастен бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 российских дипломатов, которые, как утверждалось, были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив об абсурдности этих версий.

Инцидент во Врбетице произошел 16 октября 2014 года: на складе, где хранились боеприпасы, произошел взрыв, погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании.