В Эстонии тысячи домов остались без света

В Эстонии тысячи домохозяйств остались без электричества из-за шторма. Непогода также затруднила авиационное и дорожное движение, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным энергетической компании Elektrilevi, на 22 часа по местному времени без электричества остались около 10 тысяч домохозяйств.

Как сообщил в свою очередь Таллинский аэропорт, некоторые рейсы, которые должны были прибыть в столицу Эстонии, перенаправлены в аэропорты соседних стран, отменена часть вылетов. Скорость порывов юго-западного ветра достигает 20 м/сек, на островах и западном побережье до 25 м/сек. Сильный снегопад, мокрый снег и метели превратили дороги в заснеженный каток, движению мешают плохая видимость и поваленные на дороги ветки деревьев.