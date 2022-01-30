В штате Халиско на западе Мексики в субботу, 29 января, перевернулся микроавтобус, перевозивший свыше 20 пассажиров. Жертвами ДТП стали 13 человек, еще 10 пострадали, сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Спасательная операция после автокатастрофы завершена. На месте погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, еще один человек умер в больнице, 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. О возможных причинах трагедии не сообщается.

Тем временем в боливийском департаменте Кочабамба, пассажирский автобус сорвался с горной дороги. В результате аварии погибли одиннадцать человек и еще семь получили ранения, сообщила Correo del Sur.

Автобус, принадлежащий профсоюзу 16 июля Ками, упал на горный склон во время перевозки сотрудников горнорудной компании Ками. По сообщению СМИ, среди пассажиров находились руководители компании.