https://news.day.az/world/1431106.html Трамп пожаловался на нехватку бумаги и чернил для печати его книги
Трамп пожаловался на нехватку бумаги и чернил для печати его книги
Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на нехватку типографических материалов для продолжения печати его книги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При этом вину за экономические неурядицы - от рекордной инфляции до хронических товарных дефицитов - он возложил на нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена.
"Вы можете поверить, что происходит? Ничего невозможно достать. Полки пусты. Я подготовил книгу, а они ее больше не могут печатать. Не могут достать бумагу, клей, чернила", - посетовал Трамп.
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