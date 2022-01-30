Европу призвали объединиться с Китаем для противостояния США

Писатель Владимир Видеманн в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что доллар занимает доминирующие позиции в глобальной финансовой системе, и ни одна страна не сможет противостоять американской валюте в одиночку. Он призвал европейские страны объединить усилия с Китаем, поскольку в этом случае они могли бы стать серьезной угрозой для США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня международные накопления в иностранных валютных резервах составляют в долларах почти 60 процентов, в евро - более 20 процентов, а в китайских юанях - чуть больше двух процентов. Доля же российского рубля здесь меньше уровня статистической ошибки. В корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования (СПЗ как искусственное резервное и платежное средство) доллар составляет, округляя, 42 полцента, евро 31 процент, юань 11 процентов. По восемь процентов у японской йены и британского фунта стерлингов. При этом евро с юанем "по массе" почти равны доллару", - подсчитал эксперт.

По его словам, из этого следует, что объединение сил Европы и Китая позволит угрожать доминированию Штатов. Вдобавок к этому, китайская экономика тесно связана с немецкими инновациями, а российский газ питает экономики как Китая, так и Германии.