34 новых случая COVID среди прибывших на Олимпиаду в Китай

Власти КНР зарегистрировали 34 новых случая заражения COVID среди тех, кто приехал на Олимпийские игры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

29 января в Китай приехали 857 человек, из них 355 спортсменов. После сдачи ПЦР-тестирования было обнаружено 34 новых случая среди атлетов, официальных лиц и представителей заинтересованных сторон.