https://news.day.az/world/1431115.html 34 новых случая COVID среди прибывших на Олимпиаду в Китай
34 новых случая COVID среди прибывших на Олимпиаду в Китай
Власти КНР зарегистрировали 34 новых случая заражения COVID среди тех, кто приехал на Олимпийские игры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
29 января в Китай приехали 857 человек, из них 355 спортсменов. После сдачи ПЦР-тестирования было обнаружено 34 новых случая среди атлетов, официальных лиц и представителей заинтересованных сторон.
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