В Конго 51 человека приговорили к казни за убийство сотрудников ООН

В Демократической республике Конго военный трибунал приговорил 51 человека к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН в марте 2017 года. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Всего было 54 обвиняемых. Один из них приговорен к 10 годам тюрьмы, еще двое оправданы. Ряд подсудимых осудили заочно, поскольку их так и не задержали, либо они скрылись из-под стражи.

В Конго с 2003 года действует мораторий на смертную казнь, поэтому приговоренные будут отбывать пожизненное заключение.

Эксперты ООН, гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп, расследовали конфликт между правительственными войсками и ополченцами в центральном регионе Касаи. Спустя две недели их тела были обнаружены. Выяснилось, что их остановили на дороге вооруженные люди, вывели в поле и казнили.

Власти страны возложили ответственность за убийство на ополчение Камуина Нсапу.