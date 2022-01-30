В США в отеле найдены без сознания 16 человек

В американском городе Мэрисвилль в штате Огайо в отеле найдены без сознания 16 человек, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщает телеканал Fox8, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Пострадавшие находились в зоне неподалеку от бассейна, а маленькая девочка - без сознания в воде, отмечают правоохранители.

Всех постояльцев и персонал отеля эвакуировали.

Отмечается, что люди жаловались на жжение в горле и головокружение. Госпитализированы девять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция устанавливает причины происшествия.