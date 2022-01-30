https://news.day.az/tourism/1431146.html К сведению отправляющихся в Москву
К сведению отправляющихся в Москву
В московских аэропортах задержаны и отменены более 30 воздушных рейсов в воскресенье, 30 января. Об этом следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Согласно данным табло, в аэропорту "Шереметьево" задержаны четыре рейса и 16 отменены, в аэропорту "Внуково" - пять, в аэропорту "Домодедово" четыре задержаны и три отменены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре