К сведению отправляющихся в Москву

В московских аэропортах задержаны и отменены более 30 воздушных рейсов в воскресенье, 30 января. Об этом следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Согласно данным табло, в аэропорту "Шереметьево" задержаны четыре рейса и 16 отменены, в аэропорту "Внуково" - пять, в аэропорту "Домодедово" четыре задержаны и три отменены.