Протесты против антиковидных ограничений в Канаде

Несколько тысяч канадцев в Оттаве в субботу вышли на акцию протеста против ковидных ограничений. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Протестующие собрались перед зданием парламента и призвали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также правительства всех провинций отменить все антиковидные ограничения и мандаты на вакцинацию.

Акция также продлится в воскресенье. По оценкам властей, всего в ней примут участие до 10 тысяч человек.