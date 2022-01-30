https://news.day.az/world/1431164.html Протесты против антиковидных ограничений в Канаде - ФОТО
Протесты против антиковидных ограничений в Канаде - ФОТО
Несколько тысяч канадцев в Оттаве в субботу вышли на акцию протеста против ковидных ограничений. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Протестующие собрались перед зданием парламента и призвали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также правительства всех провинций отменить все антиковидные ограничения и мандаты на вакцинацию.
Акция также продлится в воскресенье. По оценкам властей, всего в ней примут участие до 10 тысяч человек.
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