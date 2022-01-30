"Патигейт" парализовал работу правительства в Британии

Лидер оппозиции сэр Кир Стармер требует публикации полного отчета старшей госслужащей Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит и скорейшего завершения полицейского расследования, заявив, что правительство "парализовано" в ожидании выводов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Лидер лейбористов считает оскорбительным тот факт, что внимание приковано к премьер-министру и его поведению, в то время как есть "действительно важные вопросы для страны".

"Я хочу увидеть полный отчет Сью Грей и скорейшего завершения расследования. Мы находимся в ситуации, когда работа правительства полностью парализована, потому что полиция пытается выяснить, чем занимался премьер-министр на Даунинг-стрит", - сэр Кир Стармер, лидер лейбористов.

Борис Джонсон не против обнародования полного отчета, при условии, что это не помешает полицейскому расследованию.