Литва построит новый центр размещения мигрантов

Литва, столкнувшаяся в 2021 году со значительным всплеском нелегальной миграции из стран Азии и Африки через Беларусь, планирует построить новый центр размещения мигрантов на 450 мест. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новый центр размещения будет построен в городе Пабраде Швенчёнского района, - сказал он. - Это позволит улучшить условия проживания как тех иностранцев, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища, так и нелегальных мигрантов".

Как отметил начальник погранслужбы, уже объявлен конкурс на проектирование и строительство двух четырехэтажных жилых корпусов. "Всего в новых постройках можно будет разместить около 450 человек", - сказал Любаевас.