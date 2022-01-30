Канадские дальнобойщики протестуют против паспортов вакцинации

Канадские дальнобойщики провели в центре Оттавы акцию протеста против требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Представители канадских транспортных компаний сообщили, что эта ограничительная мера затронет до 15% водителей.

В демонстрации у комплекса зданий национального парламента и офиса премьер-министра Канады собрались тысячи людей. Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января. Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить решение о паспортах вакцинации, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже почти 8 млн долларов.

26 января Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются небольшой группой маргиналов, не представляющих большинство жителей страны.