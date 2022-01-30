Португалия выбирает парламент

В Португалии проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Избирательные участки работают до семи часов вечера по местному времени. Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

В выборах принимают участие более 20 политических сил, однако далеко не все они смогут получить кресла в однопалатном парламенте.

Основная борьба развернется между Социал-демократической партией и Социалистической партией премьер-министра Антониу Кошты. Но по данным последних соцопросов, ни одной политической силе не удастся получить абсолютное большинство.

При отсутствии явного победителя по итогам выборов может начаться этап переговоров между партиями по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год. Но парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на текущий год, который представило правительство социалистов.