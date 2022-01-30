В американском городе Северный Лас-Вегас в штате Невада по меньшей мере девять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием шести автомобилей. Об этом сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла в субботу, 29 января, из-за превышения скорости. По данным полиции, легковой автомобиль Dodge Challenger проехал на красный свет и врезался в несколько авто.

Водитель Dodge и еще один пассажир автомобиля погибли. Всего погибли девять человек, еще один человек - в критическом состоянии.

"Мы еще не сталкивались с транспортными происшествиями с таким большим числом жертв", - заявил сотрудник полиции города Александр Куэвас.