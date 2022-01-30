Компанию Repsol обвиняют в разливе нефти

В порту "Чанкай" вблизи столицы Перу Лимы экоэктивисты вышли на демонстрацию против испанской компании Repsol ("Репсоль"), с танкера которой в Тихий океан попало более 10 тысяч баррелей нефти. На днях компания признала, что объем разлива в два раза больше, чем предполагалось ранее, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Прокуратура проводит расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, вызванных извержением подводного вулкана в Королевстве Тонга.